Недавно Тина Кароль стала героиней благотворительного арт проекта Love letters to Ukraine, а также показала несколько впечатляющих кадров в белом платье с росписями. Для проекта свои тексты оствил целый ряд известных личностей.

В списки вошли многие звезды, включая актрису Миллу Йовович, американскую актрису с украинскими корнями Веру Фармигу, певицу Kesha, актрису Кристен Риттер.

Их письма были затем перенесены на платье Lever Couture, создав цифровой объект искусства, а Тина решила показать, как в уникальном наряде проходила ее сьемка. Несколько тысяч камер снимали ее в тот момент, поэтому звезда решила опубликовать еще ранее не показанное.

"Весь мир борется с нами" - написала Тина ранее.

В рамках этой инициативы Тина надела белое платье, на котором были вышиты слова поддержки от таких мировых звезд, как Милла Йовович и Вера Фармига.

Цифровое произведение искусства, а также физическое платье впоследствии будут проданы с аукциона для поддержки гуманитарной миссии Украины: 100% всех собранных средств будут переданы в фонд помощи.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.