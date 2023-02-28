Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що цей рецепт виник на Поліссі.

"Штурханці" - це давня українська страва з картоплі та сиру. Назва страви досить проста і зрозуміла, адже суть полягає в тому, що начинку начебто штовхають у картопляне тісто.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився фірмовим рецептом "штруханців" - страви української кухні, яка вас здивує.

Якщо тлумачити значення цього українського слова, то вийде, що начинку начебто штовхають усередину картопляного тіста. Далі штовхачі відварюють і виходить страва схожа на пиріжки.

Цей рецепт виник на Поліссі. І не дивно, тому що у північному регіоні нашої країни страви з картоплею дуже популярні, а рецепти завжди оригінальні. Раніше щоосені у містах Коростень та Овруч влаштовували фестивалі з приготування картопляних страв. Картоплю тут називають другим хлібом.

Інгредієнти:

Для приготування "штурханців" візьміть:

3 картоплі

50 мл молока 2,5%

1 яйце щіпка солі

50 г вершкового масла|мастила| 82,5% жирності

5 столових ложок кукурудзяного крохмалю (+3 столові ложки для посипання)

Для начинки:

сухий кріп

сіль за смаком

1 зубчик чеснока

100 г сиру 9%

Покрокове приготування

Зваріть у мундирах 3 картоплі. Залишіть повністю остигати, потім почистіть від шкірки і перекрутіть через м'ясорубку.

У картопля влийте 50 мл молока, вбийте одне яйце і додайте вершкове масло|мастило| і крохмаль. Посоліть до смаку і перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не прилипає до рук і добре зліплюється.

Приготуйте начинку на штурханці. Висипте в миску сир, додайте 5 гілочок подрібненого кропу і вичавте один зубчик часнику.

З|із| тесту зробіть 6 однакових кульок і присипте крохмалем. З кожної кульки в руках зробіть кружальце, всередину покладіть начинку і заліпіть. У вас має вийти довгаста форма. Кожен "штурханець" добре обваляйте у крохмалі, щоб вони не прилипали до рук.

Варіть "штурханці" у підсоленій воді 2-3 хвилини після спливання. В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою "штурханці" і занурюйте у холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Подають готову страву із розтопленим маслом чи шкварками.

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