"Штурханці" - це давня українська страва з картоплі та сиру. Назва страви досить проста і зрозуміла, адже суть полягає в тому, що начинку начебто штовхають у картопляне тісто.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився фірмовим рецептом "штруханців" - страви української кухні, яка вас здивує.
Якщо тлумачити значення цього українського слова, то вийде, що начинку начебто штовхають усередину картопляного тіста. Далі штовхачі відварюють і виходить страва схожа на пиріжки.
Цей рецепт виник на Поліссі. І не дивно, тому що у північному регіоні нашої країни страви з картоплею дуже популярні, а рецепти завжди оригінальні. Раніше щоосені у містах Коростень та Овруч влаштовували фестивалі з приготування картопляних страв. Картоплю тут називають другим хлібом.
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Інгредієнти:
Для приготування "штурханців" візьміть:
- 3 картоплі
- 50 мл молока 2,5%
- 1 яйце щіпка солі
- 50 г вершкового масла|мастила| 82,5% жирності
- 5 столових ложок кукурудзяного крохмалю (+3 столові ложки для посипання)
Для начинки:
- сухий кріп
- сіль за смаком
- 1 зубчик чеснока
- 100 г сиру 9%
Покрокове приготування
Зваріть у мундирах 3 картоплі. Залишіть повністю остигати, потім почистіть від шкірки і перекрутіть через м'ясорубку.
У картопля влийте 50 мл молока, вбийте одне яйце і додайте вершкове масло|мастило| і крохмаль. Посоліть до смаку і перемішайте. У вас має вийти тісто, яке не прилипає до рук і добре зліплюється.
Приготуйте начинку на штурханці. Висипте в миску сир, додайте 5 гілочок подрібненого кропу і вичавте один зубчик часнику.
З|із| тесту зробіть 6 однакових кульок і присипте крохмалем. З кожної кульки в руках зробіть кружальце, всередину покладіть начинку і заліпіть. У вас має вийти довгаста форма. Кожен "штурханець" добре обваляйте у крохмалі, щоб вони не прилипали до рук.
Варіть "штурханці" у підсоленій воді 2-3 хвилини після спливання. В іншу каструлю налийте холодну воду. Діставайте шумівкою "штурханці" і занурюйте у холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Подають готову страву із розтопленим маслом чи шкварками.
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