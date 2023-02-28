Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что этот рецепт возник в Полесье.

"Штурханці" - это древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Название блюда довольно простое и понятное, ведь суть заключается в том, что начинку как будто толкают (штурхають) в картофельное тесто.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом "штруханців" - блюда украинкой кухни, которое вас удивит.

Если истолковывать значение этого украинского слова, то получится, что начинку как будто толкают внутрь картофельного теста. Далее толкатели отваривают и получается блюдо похожее на пирожки.

Этот рецепт возник в Полесье. И не удивительно, потому что в северном регионе нашей страны блюда с картофелем очень популярны, а рецепты всегда оригинальны. Недавно каждую осень в городах Коростень и Овруч устраивали фестивали по приготовлению картофельных блюд. Картофель здесь называют вторым хлебом.

Ингредиенты:

Для приготовления "штурханців" возьмите:

3 картофеля

50 мл молока 2,5%

1 яйцо щепотка соли

50 г сливочного масла 82,5% жирности

5 столовых ложек кукурузного крахмала (+3 столовых ложки для посыпки)

Для начинки:

сухой укроп

соль по вкусу

1 зубчик чеснока

100 г творога 9%

Пошаговое приготовление

Сварите в мундирах 3 картофеля. Оставьте полностью остывать, затем почистите от кожуры и перекрутите через мясорубку.

В картофель влейте 50 мл молока, вбейте одно яйцо и добавьте сливочное масло и крахмал. Посолите по вкусу и перемешайте. У вас должно получиться тесто, которое не прилипает к рукам и хорошо слепляется.

Приготовьте начинку на "штурханці". Высыпьте в миску творог, добавьте 5 веточек измельченного укропа и выжмите один зубчик чеснока.

Из теста сделайте 6 одинаковых шариков и присыпьте крахмалом. Из каждого шарика в руках сделайте кружочек, внутрь положите начинку и залепите. У вас должна получиться продолговатая форма. Каждый "штурханець" хорошо обваляйте в крахмале, чтобы они не прилипали к рукам.

Варите "штурханці" в подсоленной воде 2-3 минуты после всплытия. В другую кастрюлю налейте холодную воду. Доставайте шумовкой "штурханці" и погружайте в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Подают готовое блюдо с растопленным маслом или шкварками.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.