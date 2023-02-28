Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина коміка, яка тепер страждає від своїх екс-співвітчизників, розповіла про цікаву зустріч із незнайомцем у Києві. ⠀

"Днями ми зустрілися з подругою в затишному, дуже симпатичному ресторанчику. У планах було мило поворкувати по-дівчачому, вдосталь насолодитися довгоочікуваною зустріччю. Як раптом у самий розпал душевної бесіди до нас підійшла зовсім незнайома людина.

— Ви сестри?

Ми переглянулися. Два потоки сплутаних думок, що закружляли в загальному вальсі, змусили збентежено посміхнутися…

— Ні, ми не сестри, але ми рідні… Рідні люди.

Чоловік кивнув ыз розумынням.

— У вас очі однакові…", — пише Наталія Казаніна.

Дружина зірки "Квартал 95" додала, що на тлі всіх жахів війни можна знайти один плюс.

"Рік війни змусив нас багато втратити... Зруйнував наші плани, наші життя, забрав сон і спокій... Розкидав близьких і друзів по різних країнах... І це найбільша втрата, яку ніяк не відшкодувати... Є тільки один великий плюс у цій кошмарній непоправній катастрофі. Ті, хто залишився, хто буквально з тобою, поряд, стали рідними. Рідними людьми з однаковими очима. Очима, які чекають лише миру і перемоги…", — підкреслила дружина Степана Казаніна.

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