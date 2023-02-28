Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка торік розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом. Після цього стало відомо, що артистка почала стосунки з другом сім'ї - Михайлом Кацуріним, який теж розлучився зі своєю дружиною. При цьому у Михайла від минулого шлюбу залишилися двоє дітей. Кацурін вирішив у своєму Інстаграм у новій публікації показати сина, який підріс, який сидить на дитячому столику.
"Ще 50 самбуки, шеф", - жартома підписав кадри Кацурін.
Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Міша, він так на тебе тут схожий";
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"ахахха, який смішний))))";
"Я б на місці Даші дітей не давала".
А раніше Михайло показ свою дочку Сашка. Як зазначив бойфренд Наді Дорофєєвій, їй виповнилося 7 років.
"Саші вчора виповнилося 7.
Пам'ятаю з дитинства, як бабуся Галя на урочистих подіях постійно бажала всім здоров'я і щоб не було війни.
Побажання ці здавалися недоречними та дратували своєю принциповою однотипністю (особливо коли адресувалися дітям)", - розповів Михайло у публікації та побажав дочці здоров'я і щоб не було війни.
Нагадаємо, Дорофєєва після виступу в Польщі похвалилася своїми мільйонами
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