Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая в прошлом году развелась с мужем Владимиром Дантесом. После этого стало известно, что артистка начала отношения с другом семьи - Мишей Кацуриным, который тоже развелся с своей супругой. При этом у Миши от прошлого брака остались двое детей. Кацурин решил в своем Инстаграм в новой публикации показать подросшего сына, который сидит на детским столиком.
"Еще 50 самбуки, шеф", - подписал шуточно кадры Кацурин.
Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Миша, он так на тебя тут похож";
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"ахахха, какой смешной))))";
"Я бы на месте Даши детей не давала".
А до этого Михаил показ свою дочь Сашу. Как отметил бойфренд Нади Дорофеевой, ей исполнилось 7 лет.
"Саше вчера исполнилось 7.
Помню с детства, как бабушка Галя на торжественных событиях постоянно желала всем «здоровья» и «чтобы не было войны».
Пожелания эти казались неуместными и раздражали своей принципиальной однотипностью (особенно когда адресовались детям)", - рассказал Михаил в публикации и пожелал дочери здоровья и чтобы не было войны.
Напомним, Дорофеева после выступления в Польше похвасталась своими миллионами
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева рассказала, ради чего прервала свой тур по Украине
Также Politeka писала, что Дорофеева показала свою ночлежку на случай бомбежек