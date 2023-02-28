Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - успішний український музикант, який одружився кілька років тому з молодою блогеркою Катою Репяховою, незважаючи на те, що різниця у віці склала 28 років. У пари вже є спільна дитина - Михайло, якому незабаром виповниться 2 роки. Молода дружина також стала менеджером Віктора, організовуючи концерт. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю зіркового чоловіка, а й особистими кадрами.
"Мій чоловік випадково поголив собі брови. Повністю. Переплутав насадки на машинці (не побачив). Старість не радість. Які дівчата у парку", - написала Катя у публікації та показала чоловіка, але закрила його брови. На другому сторіс Репяхова вже продемонструвала Віктора без брів.
"Після історії з бровами, комусь цікаво, як Віктор Павлик постриг Михайла?", - запитала на ще одному сторіс Катя.
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"Мене цієї історії найбільше сподобалося те, що Віктор Павлик взагалі не турбувався. Лайк йому за смілося", - написала Катя, показуючи зустріч чоловіка з гуртом KOZAK SYSTEM, який пройшов у Карпатах під час благодійного концерту.
Нагадаємо, молода дружина Павлика вразила українців важливою для неї новиною.
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