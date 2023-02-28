Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - успешный украинский музыкант, который женился несколько лет назад на молодой блогерке Кате Репяховой, несмотря на то, что разница в возрасте составила 28 лет. У пары уже есть общий ребенок - Михаил, которому скоро исполнится 2 года. Молодая супруга также стала менеджером Виктора, организовывая ему концерту. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством звездного мужа, но и личными кадрами.

"Мой муж случайно побрил себе брови. Полностью. Перепутал насадки на машинке (не увидел). Старость не радость. Какие девчата в парке", - написала Катя в публикации и показала мужа, но закрыла его брови. На втором сторис Репяхова уже продемонстрировала Виктора без бровей.

"После истории с бровями, кому-то еще интересно, как Виктор Павлик постриг Михаила?", - спросила на еще одном сторис Катя.

"Мнев этой истории больше всего понравилось то, что Виктор Павлик вообще не беспокоился. Лайк ему за смелось", - написала Катя, показывая встречу мужа с группой KOZAK SYSTEM, которая прошла в Карпатах во время благотворительного концерта.

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