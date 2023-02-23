Виктор Павлик записал обращение к украинцам, рассказав о важном, поделившись на своей страничке.

Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который имеет звания Народный и Заслуженный артист Украины. А несколько лет назад Павлик женился на молодой блогерке Кате Репяховой, которая младше него на 28 лет. Это не помешало паре и Катя уже успела родить первенца - сына Михаила, который для Виктора же стал четвертым ребенком. Малышу сейчас уже идет второй годик и фанаты пары активно начали донимать с вопросами, когда он начнет говорить. А сейчас звездное семейство находится на отдыхе в украинских горах. После этого Виктор решил выйти в сторис Инстаграм, где обратился к украинцам.

"Завтра в Яремче благотворительный концерт Kozak System. Во второй половине дня", - поделился Павлик с аудиторией.

А до этого Виктор рассказал о своем выступлении, поделившись кадрами в своем Инстаграм.

"Половина тура за плечами.

Благодарю вас за ваши сердца, за ваши глаза, и пение в унисон. Обожаю. Ценю. И жду встречи с Хмельницким, Франковском, Черновцами, Винницей", - написал Павлик в своем блоге.

Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Почему не Тернополь?";

"Спасибо за выступление во Львове! Вы невероятный исполнитель и чувственный и глубокий человек. Настоящий украинский артист! Гордость".

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