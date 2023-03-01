Актриса захопилася схудненням і почала ходити в спортзал щодня, заради цього вона також змінила режим харчування і стала ділитися в мережі успіхами. Щодня Миша показує, чим харчується і який у неї режим.

Проте кадри з Мишиною, яка розгулює в білизні перед сином, який підріс, збентежили деяких українок. Більше того, їй почали про це писати в Інстаграм:

«Бути в спідній білизні мамою перед сином не естетично взагалі» - пишуть артистці.

Мішина опублікувала чергове фото у білизні та написала: «Хто сказав?».

Нещодавно вона розповіла, як сильно обмежила своє харчування та долучає до здорової їжі сина. Вона поцікавилася в ролику, чи подобається йому їжа і чи смачно.

Однак навіть через цей ролик у мережі почали соромити зірку.

Мішина поспішила заявити: І сумно, і смішно таке читати. Щасливе дитинство дитини безпосередньо залежить від правильного харчування теж. Трохи з цим запізнилася, але надолужу. Але ви бачите, як через коментарі можна зрозуміти, як справи в людини».

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