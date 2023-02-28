Як пише Politeka.net, Андрій Рибак - відомий український гуморист, який спробував свої сили на шоу "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Зірка дійшов до фіналу, але не зміг перемогти у проекті, після чого повернувся до колишньої дівчини, з якою в результаті одружився. Не забуває Андрій і про Інстаграм, де цього разу вирішив показати які умови в готелі, в якому він оселився.

"Сніданок за 50 грн. Називається "А що ти, чорт забирай, хотів", - написав зірка і показав бутерброди, м'ясо, яйця та кілька скибочок огірка.

"А це чистий рушник з готелю під назвою "закрий рота і витирайся, чим дають", - продовжив Андрій і показав рваний рушник.

"Ну й вид із вікна номера класу "Чому ти скаржишся, чмо?!", - написав на третьому сторіс зірка і поділився не дуже сприятливими видами зі свого номера.

"Ох, цьому Рибалці вічно щось не те", - написала в директ одна з фанаток, коментуючи його види з вікна.

"Зоряна хвороба, вона така", - пожартував у відповідь зірка.

Варто зазначити, шоумен, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та активно висвітлює те, що відбувається у своєму блозі.

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