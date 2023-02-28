Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который попробовал свои силы на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезда дошел до финала, но не смог победить в проекте, после чего вернулся к бывшей девушке, на которой в итоге женился. Не забывает Андрей и об Инстаграм, где в этот раз решил показать, какие условия в отеле, в котором он поселился.

"Завтрак за 50 грн. Называется "А что ты, чёрт побери, хотел", - написал звезда и показал бутерброды, мясо, яйца и несколько ломтиков огурца.

"А это чистое полотенце из отеля под названием "закрой рот и вытирайся, чем дают", - продолжил Андрей и показал рваное полотенце.

"Ну и вид из окна номера класса "Почему ты жалуешься, чмо?!", - написал на третьем сторис звезда и поделился не очень благоприятными видами из своего номера.

"Ох, этому Рыбаку вечно что-то не то", - написала в директ одна из фанаток, комментируя его виды из окна.

"Звездная болезнь, она такая", - подшутил в ответ звезда.

Стоит отметить, шоумен, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками и активно освещает происходящее в своем блоге.

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