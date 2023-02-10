Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак - известный украинский юморист, который бросил свою девушку ради участия на шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. На проекте юмористу не удалось победить, хотя он и дошел до финала. После шоу Андрей вернулся к своей девушке, с которой не так давно официально оформил отношения. Не забывает юморист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Сергей показал свадебное фото, где был с мамой, поздравив ее с днем рождения.

"В этот день родилась родившая меня! Такой вот ребус! С днем рождения, любимая", - написал звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Не сразу поняла кто из девушек мама. Поздравления мамочки, выглядит топ, пусть все заветные желания сбываются. И победы конечно";

"Так что же говорить, поздравляю с 18-ти летием, спасибо за «Рыбку», которую родили!";

"Пусть проблемы и несогласия не делают вам в жизни погоды. С днем рождения";

"Мама! Самый родной человек! Берегиня, советчица, наставница. Берегите своих мам, цените их, помогайте им. Пусть все мамы будут здоровы и счастливы! С Днем рождения вашу маму!".

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