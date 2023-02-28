Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф " . Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку повномасштабного вторгнення Ольга зайнялася організацією благодійної вечері, збираючи гроші на допомогу Україні.

Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга розповіла, як ставиться до скасування свята 8 березня, поділившись новим сторісом у своєму блозі.

"Щодо свята 8 березня мені особисто все одно на поточний момент. То все вирішуємо потім. Тим більше це міжнародний день, міжнародна дата. Просто відредагувати його значення у нашій свідомості і все. Немає біди. Є важливіші у нас справи та проблеми", - написала Ольга у сторіс і показала стильний образ у чорній сукні з розрізом від стегна.

"Він точно перекинувся, наш світ. Не знаю, що легше - пристосуватися до нього або намагатися перевернути назад", - написала на ще одному сторіс Ольга і поділилася відео, яке було зняте навпаки.

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