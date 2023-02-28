Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ксенія поділилася секретом, як полюбити себе.

"Сьогодні багато питань щодо любові до себе. Залишу свої міркування тут :)

Я завжди говорила і говорю, що в нас уже є все. Головне відкрити правильні двері та бути готовим до того, чого бажаєш. Наша сила волі завжди супроводжуватиме справжні бажання. А впевненість завжди зростатиме з нашими здобутками будь-якого масштабу", - написала Мішина.

Фанати, включаючи "Міс Україну Всесвіт" Ганну Неплях, актрису Ольгу Сумську, актора Тараса Цимбалюка, фітнес-тренерку Марину Боржемську та співачку Злату Огневич, поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

"Ксюша, якої ваги прагнеш?";

"Дуже красива та приваблива дівчина)";

"Мало того, що красива, так ще й Мудра";

"Як завжди мотивує та надихає";

"Згодна з Вами, Ксюша. Любити себе і працювати над собою. Ви чудові у всьому";

"Згодна з вами. дякую, що додаєте впевненість у собі".

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