Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ксения поделилась секретом, как полюбить себя.
"Сегодня много вопросов по поводу любви к себе. Оставлю свои размышления здесь :)
Я всегда говорила и говорю, что у нас уже есть все. Главное открыть правильную дверь и быть готовым к тому, чего желаешь. Наша сила воли всегда будет сопровождать подлинные желания. А уверенность всегда будет расти с нашими достижениями любого масштаба", - написала Мишина.
Фанаты, включая "Мисс Украину Вселенную" Анну Неплях, актрису Ольгу Сумскую, актера Тараса Цымбалюка, фитнес-тренерку Марину Боржемскую и певицу Злату Огневич, поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:
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"Ксюша, к какому весу стремишься?";
"Очень красивая и привлекательная девушка)";
"Мало того, что красивая, так еще и Мудрая";
"Как всегда мотивирующее и вдохновляющее";
"Согласна с Вами , Ксюша. Любить себя и работать над собой. Вы превосходны во всём";
"Согласна с вами. спасибо, что придаете уверенность в себе".
Напомним, Мишина показала, как может побаловать себя в салоне ради красоты
А еще Politeka писала, что Мишина призналась, как в салоне омолаживает кожу на самом деле
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина попросила украинок оценить ее стиль после смены образа