Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ксения поделилась секретом, как полюбить себя.

"Сегодня много вопросов по поводу любви к себе. Оставлю свои размышления здесь :)

Я всегда говорила и говорю, что у нас уже есть все. Главное открыть правильную дверь и быть готовым к тому, чего желаешь. Наша сила воли всегда будет сопровождать подлинные желания. А уверенность всегда будет расти с нашими достижениями любого масштаба", - написала Мишина.

Фанаты, включая "Мисс Украину Вселенную" Анну Неплях, актрису Ольгу Сумскую, актера Тараса Цымбалюка, фитнес-тренерку Марину Боржемскую и певицу Злату Огневич, поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Ксюша, к какому весу стремишься?";

"Очень красивая и привлекательная девушка)";

"Мало того, что красивая, так еще и Мудрая";

"Как всегда мотивирующее и вдохновляющее";

"Согласна с Вами , Ксюша. Любить себя и работать над собой. Вы превосходны во всём";

"Согласна с вами. спасибо, что придаете уверенность в себе".

Напомним, Мишина показала, как может побаловать себя в салоне ради красоты

А еще Politeka писала, что Мишина призналась, как в салоне омолаживает кожу на самом деле

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина попросила украинок оценить ее стиль после смены образа



