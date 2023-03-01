Як пише Politeka.net, Юрій Ткач – відомий український актор, який став зіркою "Квартал 95". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Юрій і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ткач показав свою красуню дружину, опублікувавши відео.

"На відміну від відео, час йде швидко ... Не можу в це повірити, вже 9 років разом, офіційно ... Не офіційно, за відчуттями, знаю тебе все життя))) Безмежно люблю, і вірю в продовження нашої історії кохання)))" , – написала Вікторія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Вітаю! Бажаю довго і щасливо жити разом! а у нас із чоловіком завтра теж 9 років річниця)";

"Офіційно вітаю вас, добрі. Неофіційно – міцно обіймаю";

"Вітаю вас, блін.. ви такі круті, щастя, взаєморозуміння, підтримки, любові до вашої родини";

"З роковинами вас! Ви такі круті! Бережіть себе, бережіть один одного. Багато і добре літо вашій родині! Кохання на довгі роки";

"Юрчик, не плач! Віка тебе любить, все буде добре".

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