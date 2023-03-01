Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский актер, который стал звездой "Квартал 95". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ткач показал свою-красотку жену, опубликовав видео.

"В отличие от видео, время идет быстро… Не могу в это поверить, уже 9 лет вместе, официально… Не официально, по ощущениям, знаю тебя всю жизнь))) Безгранично люблю, и верю в продолжение нашей истории любви)))", - написала Виктория.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю! Желаю долго и счастливо жить вместе! а у нас с мужем завтра тоже 9 лет годовщина)";

"Официально поздравляю вас, хорошие. Неофициально – крепко обнимаю";

"Приветствую вас, блин.. вы так круты, счастья, взаимопонимания, поддержки, любви вашей семье";

"С годовщиной вас! Вы такие крутые! Бережите себя, берегите друг друга. Многое и благое лето вашей семье! Любовь на долгие годы";

"Юрчик, не плачь! Вика тебя любит, все будет хорошо".

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