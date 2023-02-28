Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка разом із Ганною Трінчер та Позитивом презентували пісню "Шлях до перемоги". Про це повідомляється на одній із сторінок в Інстаграм.

"Пісня розповідає про незламність українського духу. Тривожні новини з фронту, сирени, відсутність світла — ось що вже пройшли українці на своєму шляху до перемоги. Але попереду на нас ще чекають виклики, з якими Україна обов'язково впорається, оскільки попри все залишається об'єднаною ", - написано у публікації.

Фанати, включаючи Ганну Трінчер, Ольгу Сумську та Ольгу Полякову поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Неймовірні";

"Дуже круто";

"Які гарні".

А до цього Полякова до роковин повномасштабного вторгнення опублікувала емоційну посаду у своєму блозі.

"Рік .... Рік з моменту як я прийшла до тями від вибухів, а мої діти прокинулися під слова, вставайте почалася війна .... Ніколи не думала що скажу це моїм дітям ... і ми почали збиратися, не розуміючи куди і на скільки ... а потім я записала перше відео, де зверталася до сусідських колег, думаючи, що в цьому є сенс...", - зазначила Полякова та поділилася кадрами своїх звернень.

Нагадаємо, донька Олі Полякової показала свого хлопця, вразивши виглядом

А ще Politeka повідомляла, що Полякова зізналася, чому вже потрібно звертатися до психолога.

Також Politeka повідомляла, що Полякова несподівано зізналася, кого з шоу-бізнесу тепер вважає "трусами та виродками"