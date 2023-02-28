Як пише Politeka.net, Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка разом із Ганною Трінчер та Позитивом презентували пісню "Шлях до перемоги". Про це повідомляється на одній із сторінок в Інстаграм.
"Пісня розповідає про незламність українського духу. Тривожні новини з фронту, сирени, відсутність світла — ось що вже пройшли українці на своєму шляху до перемоги. Але попереду на нас ще чекають виклики, з якими Україна обов'язково впорається, оскільки попри все залишається об'єднаною ", - написано у публікації.
Фанати, включаючи Ганну Трінчер, Ольгу Сумську та Ольгу Полякову поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Неймовірні";
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"Дуже круто";
"Які гарні".
А до цього Полякова до роковин повномасштабного вторгнення опублікувала емоційну посаду у своєму блозі.
"Рік .... Рік з моменту як я прийшла до тями від вибухів, а мої діти прокинулися під слова, вставайте почалася війна .... Ніколи не думала що скажу це моїм дітям ... і ми почали збиратися, не розуміючи куди і на скільки ... а потім я записала перше відео, де зверталася до сусідських колег, думаючи, що в цьому є сенс...", - зазначила Полякова та поділилася кадрами своїх звернень.
Нагадаємо, донька Олі Полякової показала свого хлопця, вразивши виглядом
А ще Politeka повідомляла, що Полякова зізналася, чому вже потрібно звертатися до психолога.
Також Politeka повідомляла, що Полякова несподівано зізналася, кого з шоу-бізнесу тепер вважає "трусами та виродками"