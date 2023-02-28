Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда вместе с Анной Тринчер и Позитивом презентовали песню "Путь к победе". Об этом сообщается на одной из страничек в Инстаграм.
"Песня рассказывает о несокрушимости украинского духа. Тревожные новости с фронта, сирены, отсутствие света — вот что уже прошли украинцы на своем пути к победе. Но впереди нас еще ждут вызовы, с которыми Украина обязательно справится, поскольку, несмотря на все, остается объединенной", - написано в публикации.
Фанаты, включая Анну Тринчер, Ольгу Сумскую и Ольгу Полякову поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Невероятные";
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"Очень круто";
"Какие красивые".
А до этого Полякова к годовщине полномасштабного вторжения опубликовала эмоциональный пост в своем блоге.
"Год…. Год с момента как я очнулась от взрывов, а мои дети проснулись под слова, вставайте началась война…. Никогда не думала что скажу это моим детям… и мы начали собираться, не понимая куда и на сколько… а потом я записала первое видео, где обращалась к соседским коллегам, думая, что в этом есть смысл...", - отметила Полякова и поделилась кадрами своих обращений.
Напомним, дочь Оли Поляковой показала своего парня, впечатлив видом
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