Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда вместе с Анной Тринчер и Позитивом презентовали песню "Путь к победе". Об этом сообщается на одной из страничек в Инстаграм.

"Песня рассказывает о несокрушимости украинского духа. Тревожные новости с фронта, сирены, отсутствие света — вот что уже прошли украинцы на своем пути к победе. Но впереди нас еще ждут вызовы, с которыми Украина обязательно справится, поскольку, несмотря на все, остается объединенной", - написано в публикации.

Фанаты, включая Анну Тринчер, Ольгу Сумскую и Ольгу Полякову поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Невероятные";

"Очень круто";

"Какие красивые".

А до этого Полякова к годовщине полномасштабного вторжения опубликовала эмоциональный пост в своем блоге.

"Год…. Год с момента как я очнулась от взрывов, а мои дети проснулись под слова, вставайте началась война…. Никогда не думала что скажу это моим детям… и мы начали собираться, не понимая куда и на сколько… а потом я записала первое видео, где обращалась к соседским коллегам, думая, что в этом есть смысл...", - отметила Полякова и поделилась кадрами своих обращений.

Напомним, дочь Оли Поляковой показала своего парня, впечатлив видом

А еще Politeka сообщала, что Полякова призналась, почему уже необходимо обращаться к психологу

Также Politeka сообщала, что Полякова неожиданно призналась, кого из шоу-бизнеса теперь считает "трусами и уродами"