После проведения пропагандистского митинг-концерта в "Лужниках" 22 февраля, украинская певица Оля Полякова решила прокомментировать произошедшее, используя популярные стихи Петра Маги. Этот телеведущий, поэт-песенник, режиссер и актер является участником ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов.
В своем Instagram исполнительница процитировала знаменитый стих Маги "Послание", написанный им в окопе.
"Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло. Раптом бачу: виступає в телевізорі пуйло. Глядачів у залі мало. Всі канали, навіть "Дождь". Я дивлюсь, а що з хлібалом? Дорогой російський вождь" - высказалась Полякова.
«Так хорошо звучите, скорее бы сбылось!; Красавица наша! Украинская девочка!; Оля браво;
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Шикарный стих; Оля молодец!!! Супер стихотворение с душой!; Боже как Хорошо!!; На каждом празднике и без, когда собираемся за столом то всегда за это пьем; Это было очень круто, госпожа Оля, мега круто» - пишут в сети.
После того, как Ольга вернулась жить в Киев, она стала чаще участвовать в различных новых проектах и впечатляет образами. Также звезда стала чаще записывать видео в Инстаграм, общаяясь с аудиторией и веселя их различными жизненными мометами.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.