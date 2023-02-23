В этот раз популярная украинская певица процитировала необычный стих, покоряя сеть.

После проведения пропагандистского митинг-концерта в "Лужниках" 22 февраля, украинская певица Оля Полякова решила прокомментировать произошедшее, используя популярные стихи Петра Маги. Этот телеведущий, поэт-песенник, режиссер и актер является участником ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов.

В своем Instagram исполнительница процитировала знаменитый стих Маги "Послание", написанный им в окопе.

"Захотілось випить чаю, аж у грудях запекло. Раптом бачу: виступає в телевізорі пуйло. Глядачів у залі мало. Всі канали, навіть "Дождь". Я дивлюсь, а що з хлібалом? Дорогой російський вождь" - высказалась Полякова.

«Так хорошо звучите, скорее бы сбылось!; Красавица наша! Украинская девочка!; Оля браво;

Шикарный стих; Оля молодец!!! Супер стихотворение с душой!; Боже как Хорошо!!; На каждом празднике и без, когда собираемся за столом то всегда за это пьем; Это было очень круто, госпожа Оля, мега круто» - пишут в сети.

После того, как Ольга вернулась жить в Киев, она стала чаще участвовать в различных новых проектах и впечатляет образами. Также звезда стала чаще записывать видео в Инстаграм, общаяясь с аудиторией и веселя их различными жизненными мометами.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.