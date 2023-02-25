В этот раз популярная украинская певица Ольга Полякова решила вспомнить о непростых временах.

Полякова рассказала в своем Инстаграме о том, что прошел год с момента, как она и ее дети проснулись под звуки начала войны. В своем посте она описывает то, как они начали собираться, не понимая куда и на сколько, и как она записала свое первое видео, где обратилась к соседским коллегам.

Полякова признается, что не знала, что большинство из них сыкуны и уроды, и что год, прошедший с того момента, был годом слез, ужаса и неопределенности.

Однако, она подчеркивает, что больше нет страха, и что она хочет остаться в Украине, чтобы ее дети жили здесь. Полякова убеждена, что Украина - лучшая и самая смелая нация в мире, и что они все одолеют врагов и будут властвовать в своей стране.

В сети поддержали артистку:

«Героям слава!; Олечка! Вы многое сделали за год... спасибо ❤️; Слава Украине; Олечка, все именно так и будет 🇺🇦;

Плачу😢 тяжело снова вспоминать пережитое😢 Винница🕯️ Херсон🙏; Выдержки, сил, здоровье! Все будет Украина!».

Ранее после проведения пропагандистского митинг-концерта в "Лужниках" 22 февраля, украинская певица Оля Полякова решила прокомментировать произошедшее, используя популярные стихи Петра Маги. Этот телеведущий, поэт-песенник, режиссер и актер является участником ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов.

В своем Instagram исполнительница процитировала знаменитый стих Маги "Послание", написанный им в окопе.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.