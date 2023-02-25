Полякова рассказала в своем Инстаграме о том, что прошел год с момента, как она и ее дети проснулись под звуки начала войны. В своем посте она описывает то, как они начали собираться, не понимая куда и на сколько, и как она записала свое первое видео, где обратилась к соседским коллегам.
Полякова признается, что не знала, что большинство из них сыкуны и уроды, и что год, прошедший с того момента, был годом слез, ужаса и неопределенности.
Однако, она подчеркивает, что больше нет страха, и что она хочет остаться в Украине, чтобы ее дети жили здесь. Полякова убеждена, что Украина - лучшая и самая смелая нация в мире, и что они все одолеют врагов и будут властвовать в своей стране.
В сети поддержали артистку:
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«Героям слава!; Олечка! Вы многое сделали за год... спасибо ❤️; Слава Украине; Олечка, все именно так и будет 🇺🇦;
Плачу😢 тяжело снова вспоминать пережитое😢 Винница🕯️ Херсон🙏; Выдержки, сил, здоровье! Все будет Украина!».
Ранее после проведения пропагандистского митинг-концерта в "Лужниках" 22 февраля, украинская певица Оля Полякова решила прокомментировать произошедшее, используя популярные стихи Петра Маги. Этот телеведущий, поэт-песенник, режиссер и актер является участником ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов.
В своем Instagram исполнительница процитировала знаменитый стих Маги "Послание", написанный им в окопе.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.