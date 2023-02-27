Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, у которой есть две дочери - 11-летняя Алиса и 17-летняя Маша. Старшая дочь уже пошла по стопам мамы и организовала молодежную панк-рок группу. А в прошлом году Маша закончила в Украине школу и поступила в Лондон, где учится и сейчас. Там молодая артистка нашла молодого человека по имени Артур из Украины. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз дочь Поляковой показала смешные кадры со своим парнем. На них Маша тоже была с усами, подняв настроение украинцам.
"Кто с нас более соблазнительный парень?", - спросила Маша.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"парень похож на Позитива из "Время и стекло";
"Тот что с бородой";
"Маша однозначно"
"Она уже не с тем нефором?";
"Твой парень очень похож на твою сестру".
Стоит отметить, Маша, как и звездная мать, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом дочь нарывалась на критику из-за того, что показывала богатую жизнь. Но Маша отметила, что ее знакомые из ВСУ писали, что не хотят, чтобы все плакали, пока они воют.
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