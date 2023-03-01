Володимир Дантес висловився про тренд на українські патріотичні пісні, в яких часто можна почути слова "війна", "калина", "байратари", "дрони", "волонтери" тощо.

Багато користувачів Мережі розкритикували Потапа за неоднозначні рядки в пісні "Волонтер" і написали гнівні коментарі, оскільки сенс, який виконавець заклав у неї, знецінив важливий внесок, який люди щодня роблять для нашої перемоги над Росією.

Цього разу свою думку про трек висловив Володимир Дантес в інтерв'ю "Грунт" .

На думку Володимира Дантеса , можливо, в чомусь слухачі й мають рацію, але водночас співак припустив, що у Потапа просто таке уявлення про роботу волонтерів. Він вважає, що будь-який досвід, навіть якщо він негативний, не завадить нікому, адже дозволить згодом створювати щось краще.

"Я колись думав собі: треба про колег правду-матку рубати... Коментарі говорять самі за себе. Але з іншого боку, чесно, я дуже хороша людина і в якийсь момент я подумав, поставив себе на його місце, може, він так уявляє собі волонтерство", - сказав Володимир Дантес.

Також співак висловився про тренд на українські патріотичні пісні, в яких часто можна почути слова "війна", "калина", "байрактари", "дрони" тощо. Володимир заявив, що не проти таких композицій, і вони потрібні, проте не слід перетворювати їх на шароварщину.

"Чим більше слів про війну – тим гірше. Мають бути пісні в тематиці цього часу, але мене, навпаки, надихає писати щось ліричне чи навіть позитивне. Коли ти їдеш до людей із концертами, їм хочеться почути пісні, які були раніше, під які вони танцювали, абстрагуватися. Але якщо вони прийшли відволіктися, а ти їм співаєш про те, як постійно хтось помирає або про те, які ми непереможні... Усі і так знають це", – додав він.

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