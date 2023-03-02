Так, у Мережі з'явилося відео, як один із «професіоналів» попросив придивитись за його стравою на сковороді, поки він збігає в комору, пише Politeka.net.

"Юро, доглядай", - сказав він іншому учаснику і відійшов на кілька хвилин.

Повернувшись, кухар знайшов свою страву згорілою. Рятувати вже не було чого, і продукти полетіли у відро для сміття.

"Так горіло! Я його хотів задушити!", – зізнався учасник у своїх емоціях у той момент.

При цьому глядачі оцінили терпіння Едіка, який не став влаштовувати розбірок та криків на кухні:

«Едік вчинив дуже правильно, молодець!».

На своє виправдання інший учасник, з провини якого згоріли продукти, лише розвів руками: «вийшло так, як вийшло».

Нагадаємо, раніше глядачам представили двадцятку учасників нового сезону «МастарШеф. Професіонали». Проте, не всі оцінили кухарів четвертого сезону.

Так, деякі глядачі звинувачують учасників у аматорстві та в тому, що «вони не знають навіть базових страв». Також користувачі соцмереж різко заявляють: «попередній сезон був кращим».

Інші ж закликають не ставитись до четвертого сезону надто суворо і пам'ятати, що в країні йде війна:

«Критики дивані, АЛО! Сезон був знятий під час війни!! Тривоги, нерви, стрес. Що ви хочете?! Чи ви в паралельному світі десь? Скажіть взагалі дякую, що сезон зняли».

І все ж таки, деяким "професіоналам" вдалося вже здивувати Ектора Хіменеса-Браво.

Тим часом, інші продовжують обговорювати нову зовнішність судді Володимира Ярославського.

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