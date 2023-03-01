Як пише Politeka.net , Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Пара зустрічалася після проекту довгий час, але зрештою не змогла побудувати щасливі стосунки. Натомість Богдан стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу зірка поділилася публікацією, де заінтригувала змінами у житті.

"Сьогодні день мене приголомшливий день! Щасливий, особливий, де наша сім'я стала більшою, а мій статус змінився. Мене переповнюють емоції, все розповім, але трохи згодом", - написала Ганна у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Привітання. Приємна новина-це завжди радісно!";

"Сама б народила, тоді статус був би чудовий";

"Мені здається ви стали хресною";

"Статус змінюється це коли дружиною стаєш або мамою))))";

"Народилася племінниця!";

"Сама б народила, тоді статус був би чудовий".

А до цього Ганна привітала українців із Днем закоханих. Зірка забажала знайти всім других половинок.

"З Днем закоханих. Любіть, цінуйте, бережіть одне одного. І ніколи не бійтеся зізнаватись у почуттях. ps Бажаю, щоб кожен знайшов свою другу половинку”, - написала Богдан.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан розповіла, як зустріла повномасштабне вторгнення

А ще Politeka повідомляла, що Ганна Богдан із "Холостяка" у ліфі та на шпильках блиснула принадами у новій фотосесії.



