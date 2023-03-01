Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Пара встречалась после проекта долгое время, но в конечном итоге не смогла построить счастливые отношения. Зато Богдан стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз звезда поделилась публикацией, где заинтриговала изменениями в жизни.

"Сегодня день меня потрясающий день! Счастлив, особенный, где наша семья стала больше, а мой статус изменился. Меня переполняют эмоции, все расскажу, но немного позже", - написала Анна в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Поздравление. Приятная новость-это всегда радостно!";

"Сама бы родила, тогда бы статус был замечательный";

"Мне кажется вы стали крестной";

"Статус меняется это когда женой становишься или мамой))))";

"Родилась племянница!";

"Сама бы родила , тогда бы статус был замечательный".

А до этого Анна поздравила украинцев с Днём влюбленных. Звезда пожелала найти всем вторых половинок.

“С Днем влюбленных. Любите, цените, берегите друг друга. И никогда не бойтесь признаваться в чувствах. p.s Желаю, чтобы каждый нашел свою вторую половинку”, - написала Богдан.

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