Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор", на якому зірці не повірили, що це її голос і цей фрагмент облетів весь Інтернет. Не забуває Ніколайчук і про Інстаграм, де цього разу поділилася селфі з дороги та написала про весну. Як можна зрозуміти, зірка перебувала у якомусь транспорті.
"Жодних мудрих думок... Просто весна... Сподіваюся, наступна весна принесе спокій і тепло в наші душі...", - написала Аїда в публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"На жаль, весна принесе лише весну, а спокій та тепло душі створюється нами всередині нас)";
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"Дві людини випадково зустрічаються, і виявляється, що вони чекали один одного все життя...... Бажаю тобі сонця, щоб усі твої дні дарували тобі посмішки та щастя.......";
"Чи є шанс, що ви виступатимете тут, в ОАЕ?";
"Я сподіваюся на це теж. Я бажаю вам всього найкращого. Хай благословить вас Бог і благословить Бог Україну";
"Прекрасна дівчина моє кохання ти тоді так тримати вдалого гарного настрою тобі, бережи себе, будь ласка";
"З першим днем весни сонечко".
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