Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова – відома українська хореограф та танцівниця, яка перемогла на "Танцях з зірками". Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ілона поділилася у блозі трагічними новинами.

"Світла Вам пам'ять. Своїх рідних бабусь я втратила вже дуже давно, але, вийшовши заміж за свого чоловіка, знову знайшла близьку людину! Це була неймовірна жінка, завжди щира усмішка, скільки добра та любові було в її очах, які у неї були золоті. руки і добре серце люблячої матері, бабусі та жінки. Завжди пам'ятатимемо вас. Царство небесне. Амінь", - написала Ілона в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Боже які неймовірні фото. Як красиво і глибоко. відчувається що вони як живі, і бабуся така гарненька";

"Як чудово, що ви зробили таке гарне фото. Пам'ять назавжди";

"Боже, яка красива жінка ... я думала щось Ваша бабуся, тому що зовні схожа на Вас";

"Царство небесне! Сил Вам пережити цю втрату...";

"Світла та вічна пам'ять, щирі співчуття сім'ї";

"Тримайся, щирі співчуття вашій родині".

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