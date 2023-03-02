Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская хореограф и танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона поделилась в блоге трагическими новостями.

"Светлая Вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, но, выйдя замуж за своего мужа, вновь нашла близкого человека! Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить вас. Царство небесное. Аминь", - написала Илона в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже какие невероятные фото. Как красиво и глубоко. чувствуется что они как живые,и бабушка такая хорошенькая";

"Как замечательно, что вы сделали такое хорошее фото. Память навсегда";

"Боже, какая красивая женщина …я думала то Ваша бабушка, потому что внешне похожа на Вас";

"Царство небесное! Сил Вам пережить эту утрату...";

"Светлая и вечная память, искренние соболезнования семье";

"Держись, искренние соболезнования вашей семье".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала фигуру в белье, вызвав неоднозначную реакцию

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