Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская хореограф и танцовщица, которая победила на "Танцях з зірками". Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Илона поделилась в блоге трагическими новостями.
"Светлая Вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, но, выйдя замуж за своего мужа, вновь нашла близкого человека! Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить вас. Царство небесное. Аминь", - написала Илона в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Боже какие невероятные фото. Как красиво и глубоко. чувствуется что они как живые,и бабушка такая хорошенькая";
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"Как замечательно, что вы сделали такое хорошее фото. Память навсегда";
"Боже, какая красивая женщина …я думала то Ваша бабушка, потому что внешне похожа на Вас";
"Царство небесное! Сил Вам пережить эту утрату...";
"Светлая и вечная память, искренние соболезнования семье";
"Держись, искренние соболезнования вашей семье".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала фигуру в белье, вызвав неоднозначную реакцию
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась переживаниями
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танці зі зірками" после скандала решила покаяться перед украинцами