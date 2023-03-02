Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". Знаменитість не забуває і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла про корисний овоч, який допоможе організму.
"Намагайтеся підтримувати своє тіло здоровою корисною і обов'язково смачною їжею. Від нашого фізичного стану безпосередньо залежить і психологічний! Цей перехідний період чи не найскладніший - торішні овочі закінчуються, а молоді ще не скоро. Багато імпортованого і супер дорогого. Цвітна капуста за вмістом корисних речовин вона перевершує всі інші види капусти!!!", - написала Ольга у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"А я люблю цвітну капусту тільки в клярі, навіть можна сказати просто їм, тому що люблю лише білокачанну капусту, а броколі взагалі ненавиджу";
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