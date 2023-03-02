Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Знаменитость не забывает и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала о полезном овоще, который поможет организму.
"Старайтесь поддерживать свое тело здоровой полезной и обязательно вкусной едой. От нашего физического состояния напрямую зависит и психологическое! Этот переходный период едва ли не самый сложный – прошлогодние овощи кончаются, а молодые еще не скоро. Много импортированного и соответственно супер дорогого. Цветная капуста по содержанию полезных веществ она превосходит все другие виды капусты!!!", - написала Ольга в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"А я люблю цветную капусту только в кляре, даже можно сказать просто им, потому что люблю только белокочанную капусту, а брокколи вообще ненавижу";
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"Обожаю крем супы, только делаю без сливок. Добавляю сливки или немного оливкового масла уже при подаче";
"Такой супчик и малышам можно готовить";
"Люблю и крем суп, и обожаю в кляре)".
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