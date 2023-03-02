Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". А після повномасштабного вторгнення зірка поїхала до Німеччини, де перебувала донедавна. Але актриса вже приїхала назад і навіть повернулася до гри у театрі. Не забуває Дар'я й про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Петрожицька поділилася кадрами у сторіс, де показала, як вирішила змінити свою зачіску.

"Продовження", - написала Дарина і з'явилася у бігуді.

Після цього Петрожицька показала результат, вихваляючись на селфі.

"Ну якось дивно, а тут навіть нічого", - сказала зірка.

А раніше Дар'я написала посаду до річниці вторгнення. Зірка зазначила, що ніколи не вибачить росіян.

"Рік як один день. Переоцінка всього життя за мить. Ми ніколи не будемо такими, якими були. Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо!

Я весь рік повторюю одне – я пишаюся вами, українці! Ви-найкращі у всьому світі! Вічна подяка захисникам та захисникам! Вічна Слава Героям! Вічна пам'ять Ангелам!", - написала Петрожицька та поділилася кількома фото.

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