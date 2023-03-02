Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". А после полномасштабного вторжения звезда уехала в Германию, где находилась до недавнего времени. Но актриса уже приехала обратно и даже вернулась к игре в театре. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Петрожицкая поделилась кадрами в сторис, где показала, как решила изменить свою прическу.

"Продолжение", - написала Дарья и появилась в бигуди.

После этого Петрожицкая показала результат, хвастаясь на селфи.

"Ну как-то странно, а тут ну даже ничего", - сказала звезда.

А до этого Дарья написала пост к годовщине вторжения. Звезда отметила, что никогда не простит россиян.

"Год как один день. Переоценка всей жизни за мгновение. Мы никогда не будем такими, какими были. Никогда не простим! Никогда не забудем!

Я весь год повторяю одно – я горжусь вами, украинцы! Вы-лучшие во всем мире!!! Вечная благодарность защитникам и защитницам! Вечная Слава Героям! Вечная память Ангелам!", - написала Петрожицкая и поделилась несколькими фото.

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