Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка вийшла заміж за музиканта Віктора Павлика, незважаючи на різницю у віці 28 років. У пари вже є спільний син Михайло, якому цього року виповниться два роки. Не забуває Катя і про Інстаграм, де цього разу з'явилася заплаканою у сторіс, здивувавши виглядом.

"Не віриться. що так швидко відбулось", - написала Катя в публікації, де не змогла стримувати сліз.

"Вона більше не моя", - написала Репяхова на другому сторісі і показала свою "Тойоту".

Як виявилося, зірка вирішила продати автомобіль та купити собі новий.

"Моя найкраща подружка. Ми з нею разом плакали і сміялися. Але треба йти далі. Тому чекаю на свою нову крихітку наприкінці березня", - написала Катя на сторіс, розповівши про обновку.

"Тепер машина Віктора Павлика наша спільна на наступний місяць. Не очікували, що моя так швидко піде. Але вона реально дуже класна", - написала Репяхова на ще одному сторіс.

При цьому зірка вирішила не говорити, який автомобіль хоче купити наступним.

"Традиційно покажу вже за фактом. Але ви точно будете вражені", - написала Катя, підігріваючи інтерес.

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