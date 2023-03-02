Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика, несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. У пары уже есть общий сын Михаил, которому в этом году исполнится два года. Не забывает Катя и об Инстаграм, где в этот раз появилась заплаканной в сторис, удивив видом.

"Не верится, что все так быстро произошло", - написала Катя в публикации, где не смогла сдерживать слез.

"Она больше не моя", - написала Репяхова на втором сторис и показала свою "Тойоту".

Как оказалось, звезда решила продать автомобиль и купить себе новый.

"Моя лучшая подружка. Мы с ней вместе плакали и смеялись. Но нужно идти далше. Поэтому жду свою новую крошку в конце марта", - написала Катя на сторис, рассказав об обновке.

"Теперь машина Виктора Павлика наша общая на следующий месяц. Не ожидали, что моя так быстро пойдет. Но она реально очень-очень классная", - написала Репяхова на еще одном сторис.

При этом звезда решила не говорить, какой автомобиль автомобиль хочет купить следующим.

"Традиционно покажу уже по факту. Но вы точно будете удивлены", - написала Катя, подогревая интерес.

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