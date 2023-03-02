Євген Клопотенко порадив використати для випікання смалець, який зробить пиріг ще ніжнішим, а також дозволить йому довше залишатися м'яким та свіжим.

Тертий пиріг з варенням – одна із страв, яка викликає приємні та теплі спогади з дитинства, його хочеться приготувати, щоб згадати безтурботний час. Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта - цей пиріг вище за всілякі похвали.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився фірмовим рецептом тертого пирога.

Кулінар порадив використовувати для випікання смалець, який зробить пиріг ще ніжнішим, а також дозволить йому довше залишатися м'яким та свіжим. У своєму рецепті кухар використав абрикосове варення, але ви можете взяти будь-яке. Буде смачно у будь-якому випадку, адже така випічка – це нагадування про дитинство.

Для тесту:

450 г борошна

200 г смаллю

2 ст. л. сахара

10 г ванільного цукру

2 яйця

10 г розпушувача

дрібка солі

600 г варення (яке вам більше подобається)

Спосіб приготування:

1. Щоб приготувати тісто, змішайте всі сухі інгредієнти: 450 г борошна, 10 г розпушувача, 2 ст. л. цукру та щіпку солі. Убийте 2 яйця та додайте 200 г смальцю. Добре вимісити тісто.

2. Розділіть готове тісто на кілька частин: 1/3 тіста покладіть у холодильник, а решту 2/3 – у морозилку на 30 хвилин.

3. Тісто, що залишилося, за допомогою рук і качалки розкотіть в тоненький прямокутник, розміром приблизно 30-40 см. Намажте тісто варенням.

4. Після цього дістаньте заморожене тісто і натріть його поверх варення.

5. Випікайте при 180 °С приблизно 25 хвилин. Дайте пирогу остити і розріжте на порційні шматочки.

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