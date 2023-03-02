Тертый пирог с вареньем – одно из блюд, которое вызывает приятные и теплые воспоминания с детства, его хочется приготовить, чтобы вспомнить беззаботное время. Приятная кислинка, сладкий корж и хрустящая аппетитная крошка – этот пирог выше всяких похвал.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился фирменным рецептом тертого пирога.
Кулинар посоветовал использовать для выпечки смалец, который сделает пирог еще более нежным, а также позволит ему дольше оставаться мягким и свежим. В своем рецепте повар использовал абрикосовое варенье, но вы можете взять любое. Будет вкусно в любом случае, ведь такая выпечка - это напоминание о детстве.
Для теста:
- 600 г варенье (какое вам больше нравится)
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Способ приготовления:
1.Чтобы приготовить тесто смешайте все сухие ингридиенты: 450 г муки, 10 г разрыхлителя, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Вбейте 2 яйца и добавьте 200 г смальца. Хорошо вымесите тесто.
2. Разделите готовое тесто на несколько частей: 1/3 теста положите в холодильник, а остальные 2/3 – в морозилку на 30 минут.
3. Оставшееся тесто с помощью рук и скалки раскатайте в тоненький прямоугольник, размером примерно 30-40 см. Намажьте тесто вареньем.
4. После достаньте замороженное тесто и натрите его поверх варенья.
5. Выпекайте при 180 С примерно 25 минут. Дайте пирогу остіть и разрежте на порционніе кусочки.
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