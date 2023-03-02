До Міжнародного жіночого дня Spotify у співавторстві з українською євицею Джамалою створив плейлист "EQUAL Україна", куди увійшли 50 треків. Так, артистка стала першою українською посольством ініціативи EQUAL від стрімінгового сервісу Spotify, яка популяризує творчість жінок-виконавок. Про це знаменитість розповіла на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм.

Артистка рекомендувала кількох українських співачок, чиї пісні потрапили у плейлист. Зокрема, туди потрапили композиції співачок Аліни Паш, Onuka, аlyona аlyona, Kola , а також гуртів Tonka, The Hardkiss, Go-A.

"Проект стримінгу підтримує боротьбу жінок за свої права у музичній індустрії. Для мене ця боротьба сьогодні дуже важлива. Тому я хотіла б розділити радість із кожною українкою, яка, незважаючи на воєнний час, так безстрашно бореться за вільне життя в Україні. За рівність. За свободу", - написала Джамала .

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Користувачі мережі вітали Джамалу та писали, що раді цій події, адже нам зараз важливо популізувати українську музику, щоб ніхто не забував про Україну: "Ура! Нарешті Спотифай просуває і робить спец. проекти для України!", "Я обожнюю тебе, солодка Джа! все, що ти робиш!", "Ого, ось це рівень", "Новина - це вогонь".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.