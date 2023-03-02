Андрей Данилко в образе Верки Сердючки отдает зрителям всего себя.

Иногда у артиста даже не остается сил уйти со сцены. Ведь Данилко не отменяет своих выступлений, даже когда болеет и страдает от температуры.

Так, например, выступление Андрея могло не состояться в Неаполе – звезду подкосил ларингит, отсутствие голоса и температура.

«Но благодаря вашей поддержке и замечательному врачу сегодняшний концерт стал одним из самых горячих. Спасибо Наполи, спасибо украинцам, спасибо организаторам. Отдых – и переезд в Аликанте, Испания», – писал Данилко на официальной странице Сердючки в Инстаграмме.

А вот со сцены в Барселоне Андрея пришлось буквально забирать на руках. Отпевая и наплясавшись, обессилевший Данилко пожаловался на проблемы с голосом.

«Люди, правда, клянусь, нет голоса… Я извиняюсь, друзья», - признался артист со сцены, кланяясь зрителям.

Данилко в образе Сердючки также признался, что боится сорвать голос, а в ответ зрители заверили, что любят его и без голоса.

«Мы делаем такую штуку… Когда в детстве падали звезды, мы загадывали желание. И у нас желание всех одно, я очень хочу, чтобы мы уехали домой. Те, кто вынужден здесь находится… Украина победит!», - сказал Данилко, снимая со своей головы шапку-звезду.

Пройдя еще шаг по сцене, артист буквально упал на руки своих помощников.

Но уже через несколько минут Андрей вернулся, чтобы исполнить финальную песню.

Напомним, ранее в сети появились архивные кадры с молодым Андреем Данилко, на которых украинцы узнали еще и будущую звезду "1+1".

Также сообщалось, что на сцену к Сердючке вышел известный российский актер, осуждающий войну.

Кроме того, Politeka.net писала, как Данилко выглядел в юном возрасте.