Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко показала добірку з топом новин, що найбільш обговорюються, і здивувала українців.

Цього разу телеведуча Марічка Падалко розповіла, що вночі сталися вибухи у Кременчуці. Подробиці події поки що невідомі. Напередодні цієї ночі Кременчук вже був нападений з боку "шахідів", які атакували об'єкти інфраструктури та приватну дачу (фото 1).

На території Росії невідомі дрони атакували нафтобазу в Туапсі. Також сталися вибухи біля російського військового аеродрому "Єйськ", звідки злітають ворожі літаки для ударів по Україні. Росіяни вважають, що це українські дрони, від яких вони не можуть повністю захиститись (відео 3).

За останні два дні Росія зазнала найбільшої атаки невідомих безпілотників.

В окупованому Бахчисараї біля військової частини стався потужний вибух, а також вибух пролунав у Ялті (відео 4-5).

В окупованій Кадіївці на Луганщині стався вибух на території заводу, де росіяни ховали свої вантажівки з боєприпасами (відео 6).

Патріотичне виховання у Росії: вчителька вилаяла хлопця за запізнення на захід, присвячений 23 лютого (відео 7).

У мережі також відреагували:

«Два останні відео – це панічні атаки росіян)))) 😂; Ще трохи й нам доведеться звільняти ту молодь, від такого навчання з такими освітянами та таким ставленням; Які б батьки дозволили називати свою дитину ублюдком, за запізнення????

Слів немає від перегляду патріотичного виховання! Ублюдина таких і виховує! Невиліковно хворі! Російська вчителька збожеволіла. Бідні діти".

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.