Так, співак, підкреслив, що його слова були необдуманими і образливими, пише Politeka.net.

«Я, як український співак бажаю висловити щирі вибачення за свої неоюдумані та образливі слова, які я висловив під час інтерв’ю. Я навыть не мыг уявити, що я так засмучу когось своъми висловлюваннями», - написав співак на своїй сторінці в соцмережі.

Також Іво Бобул згоден, що його слова були образливими і несправедливими.

«Я не можу виправдатися, але я обіцяю, що зроблю все можливе, щоб виправити свою помилку та відновити Вашу довіру до мене. Я повинен зізнатися, що багато жінок, з якими я мав честь співпрацюват та спілкуватись, завжди були талантовитими та цілеспрямованими людьми, з великими амбіціями та жагою до життя», - підкреслив Іво Бобул.

Артист також вважає, що був неправим, коли звинувачував жінок у «меркантильності» та «розбалуваності».

Нагадаємо, скандал навколо Бобула розгорівся після його інтерв’ю, яке закінчилося сваркою між ним і Еммою Антонюк. Співак заявив, що сучасні жінки "меркантильні", а "хороші дівчатка мають сидіти вдома".

Артист перейшов на особистості та дорікнув Антонюк в тому, що в свої 32 роки вона ще незаміжня і не має дітей, хоча, на його думку, "вже час".

«… Меркантильними стали жінки, дуже меркантильними. Багато жінок самотні і не розуміють чому – у них є все, але немає щастя. А тому, що треба подивитися на себе, подивитися, що ти наробила, що залишилася сама. Кого ти так образила. Не міг він, наприклад, шубу тобі дістати, і через цю шубу ти пішла до іншого», - гарячкував Бобул.

Артист також заявив, що жінки змінилися, думають тільки про себе, про гроші, про машини і будинки, але не замислюються над тим, де чоловік повинен брати все це, адже не всі можуть бути банкірами і «папіками».

Під час суперечки Іво не втримався, встав і пішов.

«Я прожив 69 років – це досвід, якого в тебе немає. Дай Боже, щоб він у тебе був у майбутньому. Не потрібно мокати мене в унітаз. Я тобі про свій досвід кажу, а ти мені починаєш говорити якусь х#рню. Все, до побачення», – заявив Бобул.

Також нагадаємо, що Цибульска підколола Потапа після скандалу з Бобулом.

Крім того, Politeka.net писала, що Бобул висловився на адресу Софії Ротару.