Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук щодня намагається показати щось нове в Інстаграм, вражає образами та ділиться зауваженнями. Вона також розповідає про методи свого схуднення та різні смачні рецепти.
«Ці кадри робив талановитий фотограф @andreyyesych_photo ще 5 років тому. Зараз немає весняного настрою на фото, але обіцяю вам, що скоро все зміниться, і настрій буде у нас, і сила буде і все буде актуальним» - поділилася Ганна.
Після цього вона опублікувала слова з пісні Макса Барських, назвавши їх геніальними:
«Хай буде весна,
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Поки ми стоїмо до кінця,
І нас не зламає війна,
Наша віра єднає серця,
Україна навіки жива.
Україна це наша земля
Україна єднає серця
Хай буде весна,
Поки ми стоїмо до кінця,
І нас не зламає війна,
Наша віра єднає серця,
Україна навіки жива.
Україна це наша земля
Україна єднає серця».
У мережі також обговорили пост Анни:
«Анна ви дуже хороша❤️ Перемога за нами, тому що з нами Бог; Найбільш ніжність; З такими красунями перемога зі злом не змусить на себе чекати!; Красуня».
Ганна Саліванчук вже довгий час мешкає у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" розлютила українців відео з кривляннями.
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