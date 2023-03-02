Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук щодня намагається показати щось нове в Інстаграм, вражає образами та ділиться зауваженнями. Вона також розповідає про методи свого схуднення та різні смачні рецепти.

«Ці кадри робив талановитий фотограф @andreyyesych_photo ще 5 років тому. Зараз немає весняного настрою на фото, але обіцяю вам, що скоро все зміниться, і настрій буде у нас, і сила буде і все буде актуальним» - поділилася Ганна.

Після цього вона опублікувала слова з пісні Макса Барських, назвавши їх геніальними:

«Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Україна це наша земля

Україна єднає серця».

У мережі також обговорили пост Анни:

«Анна ви дуже хороша❤️ Перемога за нами, тому що з нами Бог; Найбільш ніжність; З такими красунями перемога зі злом не змусить на себе чекати!; Красуня».

Ганна Саліванчук вже довгий час мешкає у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. У 2015 році у них народився син Гліб, а у 2020 – Микита.

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