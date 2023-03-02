В інтерв'ю Тіна розповіла про свою музичну кар'єру, благодійність та зміни, що відбулися в її житті після трагічної смерті її чоловіка Євгена Огіра.

Тіна Кароль, українська співачка, дала відверте інтерв'ю та взяла участь у стильній фотосесії у червоних тонах для "Vogue Чехословаччина". Видання підтримує українську культуру та надає платформу для знайомства європейців із модою та культурою України.

Зірка, яка прикрашає обкладинку журналу "Ukrainian Women in Vogue" та гуманітарного проекту "Love Letter to Ukraine", подорожує світом, використовуючи свій голос і вплив, щоб допомогти своїй рідній країні. В інтерв'ю Тіна розповіла про свою музичну кар'єру, благодійність та зміни, що відбулися в її житті після трагічної смерті її чоловіка Євгена Огіра.

"Втрата чоловіка перетворила мене на маніфест сильної жінки. Після початку війни я стала не зіркою, а біженкою, і присвятила себе культурній дипломатії. Я вірю, що моє мистецтво може надихнути когось, більше розповісти про Україну як гідну та захоплюючу країну. М'яка сила – мій бойовий фронт”, – каже Тіна.

До списків увійшли багато зірок, включаючи актрису Міллу Йовович, американську актрису з українським корінням Віру Фармігу та інше.

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