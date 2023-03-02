В интервью Тина рассказала о своей музыкальной карьере, благотворительности и изменениях, произошедших в ее жизни после трагической смерти ее мужа Евгения Огира.

Тина Кароль, украинская певица, дала откровенное интервью и приняла участие в стильной фотосессии в красных тонах для "Vogue Чехословакия". Издание поддерживает украинскую культуру и предоставляет платформу для знакомства европейцев с модой и культурой Украины.

Звезда, которая украшает обложку журнала "Ukrainian Women in Vogue" и гуманитарного проекта "Love Letter to Ukraine", путешествует по миру, используя свой голос и влияние, чтобы помочь своей родной стране. В интервью Тина рассказала о своей музыкальной карьере, благотворительности и изменениях, произошедших в ее жизни после трагической смерти ее мужа Евгения Огира.

"Потеря мужа превратила меня в манифест сильной женщины. После начала войны я стала не звездой, а беженкой, и посвятила себя культурной дипломатии. Я верю, что мое искусство может вдохновить кого-то, больше рассказать об Украине как о достойной и увлекательной стране. Мягкая сила – мой боевой фронт", – говорит Тина.

В списки вошли многие звезды, включая актрису Миллу Йовович, американскую актрису с украинскими корнями Веру Фармигу и других.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.