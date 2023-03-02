Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також знаменитість активно займається спортом та танцями, вихваляючись своїми досягненнями. При цьому Катя допомагає й українцям опановувати мистецтво шпагату. А після повномасштабного вторгнення Нікітіна зайнялася волонтерством і здобула медаль від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де цього разу зірка вирішила похвалитися фігурою, позуючи перед дзеркалом. Зірка залишилася лише у білизні, показуючи свою ідеальність.

"Весна, роздягайтесь", - написала Нікітіна під публікацією.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Або навпаки одягайтеся";

"Я дивлюся, ти продовжуєш спокушати Ласточкина)";

"Дівчинка-весна";

"Вау, розкішна красуня";

"Вау, ось це матуся";

"У мене білизна не така гарна. А ти продовжуй".

А до цього Нікітіна розповіла про переїзд. Як зазначила артистка, вона залишила квартиру на Оболоні.

"Прощалася з малюком, у якій була півроку. Дякую тобі квартирка на Оболоні! Прощавай. Ідемо далі. Куди не скажу", - написала Катя.

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