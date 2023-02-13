Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и спортсменка, которая стала звездой "Женского квартала". При этом артистка не только занимается спортом, но и учит украинцев садиться на шпагат. А недавно Катя дебютировала в качестве певицы, выпустив свою первую сольную песню. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась волонтерством. И труды Никитиной заметили, ведь она уже получила нагрудной знак. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз актриса похвасталась эффектным образом в кожаном мини.

"Понедельник начну с выпендрежа. Хвастаюсь рукой:

- рука худая

- рука банка

- рука не моя.

Спасибо за внимание. Целую", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да кто там смотрит на эти руки?!";

"На такую Ласточкин точно запал бы)";

"Ксена – принцесса воин?!";

"Похоже на такую штуку, как завешивают во входную дверь на кухню...";

"Какая непревзойденная) изысканная) и сексуальная".

Напомним, блондинка из "Женского квартала" приспустила штаны, побаловав украинцев

А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" обратилась к украинцам с важной просьбой

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" удивила кардинальной сменой имиджа, фото