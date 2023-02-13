Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и спортсменка, которая стала звездой "Женского квартала". При этом артистка не только занимается спортом, но и учит украинцев садиться на шпагат. А недавно Катя дебютировала в качестве певицы, выпустив свою первую сольную песню. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась волонтерством. И труды Никитиной заметили, ведь она уже получила нагрудной знак. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз актриса похвасталась эффектным образом в кожаном мини.
"Понедельник начну с выпендрежа. Хвастаюсь рукой:
- рука худая
- рука банка
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- рука не моя.
Спасибо за внимание. Целую", - написала Катя.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Да кто там смотрит на эти руки?!";
"На такую Ласточкин точно запал бы)";
"Ксена – принцесса воин?!";
"Похоже на такую штуку, как завешивают во входную дверь на кухню...";
"Какая непревзойденная) изысканная) и сексуальная".
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