Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Также знаменитость активно занимается спортом и танцами, хвастаясь своими достижениями. При этом Катя помогает и украинцам овладевать искусством шпагата. А после полномасштабного вторжения Никитина занялась волонтерством и получила медаль от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где в этот раз звезда решила похвастаться фигурой, позируя перед зеркалом. Звезда осталась только в белье, показывая свою идеальность.
"Весна, раздевайтесь", - написала Никитина под публикацией.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Или наоборот одевайтесь";
"Я смотрю, ты продолжаешь соблазнять Ласточкина)";
"Девочка-весна";
"Вау, шикарная красотка";
"Вау, вот это мамочка";
"У меня белье не такое красивое. А ты продолжай".
А до этого Никитина рассказала о переезде. Как отметила артистка, она покинула квартиру на Оболони.
"прощалась с малышкой, в которой была полгода. Спасибо тебе квартирка на Оболони! Прощай. Идем дальше. Куда не скажу", - написала Катя.
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