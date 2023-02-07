Актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", показала себя и обратилась с важным сообщением к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Екатерина также любит заниматься спортом и с удовольствием демонстрирует свою растяжку. Никитина не только показывает, но и помогает всем желающим сесть на шпагат. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом Никитина активно волонтерит и даже получила медаль за свои старания. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя похвасталась фотосетом, подняв украинцам настроение.

"позволь себе улыбаться, даже в трудные времена!!!

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Напоминаю о сборе на дроны!!!", - написала Катя в своей публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Моя Красотка я тебя люблю и скучаю сильно";

"Молниеносная, классная и невероятная улыбка, ты синоним красоты)))";

"Моя Богиня, я тебя люблю очень сильно";

"ее ты там поменьше, а то усика догонишь".

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