Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Екатерина также любит заниматься спортом и с удовольствием демонстрирует свою растяжку. Никитина не только показывает, но и помогает всем желающим сесть на шпагат. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом Никитина активно волонтерит и даже получила медаль за свои старания. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя похвасталась фотосетом, подняв украинцам настроение.
"позволь себе улыбаться, даже в трудные времена!!!
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Напоминаю о сборе на дроны!!!", - написала Катя в своей публикации.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Моя Красотка я тебя люблю и скучаю сильно";
"Молниеносная, классная и невероятная улыбка, ты синоним красоты)))";
"Моя Богиня, я тебя люблю очень сильно";
"ее ты там поменьше, а то усика догонишь".
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