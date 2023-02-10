Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Никитина получила дале нагрудной знак за свои старания. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Никитина показала фигуру, приспустив штаны. Звезда позировала на студии, сев на спинку стула.
"Я являюсь. Я существую. Я-то я. Я кто-то"", - написала Катя под кадрами.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Моя кошечка";
"Вау, красоточка";
"Бомба";
"Подтяни штаны".
А до этого Катя показала свою награду, которую получила за свою волонтерство и помощь ВСУ.
"Имею за честь получить это удостоверения и нагрудной знак. Спасибо всем, кто помогает в тылу. Обещаю никогда не останавливаться. А всем желаю находить в себе силы и продолжать делать все ради нашей скорейшей победы!", - написала Никитина в публикации, обращаясь к украинцам с благодарностью.
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